Sinem Somun İçin 'Karanlığa Işık Yürüyüşü' Düzenlendi

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından katledilen Sinem Somun için düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, cep telefonlarını ve fenerlerini yakarak ışık tutuşturdular. Yürüyüş, Merkez Camisi önünde saygı duruşuyla sona erdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından öldürülen Sinem Somun için "Karanlığa Işık Yürüyüşü" düzenlendi.

İlçe merkezindeki Fatih Camisi önünde toplanan katılımcılar, cep telefonlarının ışıklarını açıp fenerler yakarak Merkez Camisi önüne kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla yürüyüş son buldu.

Yürüyüşe, Somun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, siyasi parti temsilcileri, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Adacık Mahallesi'nde Sinem Somun (28), eşi Ali Eren Somun (30) tarafından silahla öldürülmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E. de yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra Sinop'ta yakalanan Ali Eren Somun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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