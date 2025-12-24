Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen süreçte, risk taşıyan yapıların 814'ünün yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

İş makineleriyle yıkılan yapıların molozları, kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Depremler sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemlerinin peyderpey devam edeceği bildirildi.