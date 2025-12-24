Haberler

Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürüyor. Toplam 814 risk taşıyan yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen yapılardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen süreçte, risk taşıyan yapıların 814'ünün yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

İş makineleriyle yıkılan yapıların molozları, kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Depremler sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemlerinin peyderpey devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
