Sındırgı'daki Depremde Kardeşler Son Anda Kurtuldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezinde yıkılan binanın yakınında bulunan ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan abla ile kardeşi, yaşadıklarını anlattı.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı'da, 10 Ağustos'taki depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 3 apartman ile 4 iş yerinin bulunduğu bina yıkıldı.

Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda dükkanların yer aldığı bina yıkılırken orada bulunan 14 yaşındaki Ramazan Berk Akal ve 17 yaşındaki Asude Akal kardeşler, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Deprem sırasında kaçtıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedilen kardeşlerden Ramazan Berk Akal, AA muhabirine, 27 Ekim akşamında yaşanan deprem öncesinde ablasıyla ilçe merkezindeki markette olduğunu söyledi.

Daha sonra eve doğru yürüdüklerini belirten Akal, şunları kaydetti:

"Yerden bir gümbürtü sesi geldi. O an deprem olduğunu anladık. O an kulaklarımız duymadı. Belediye binasının tepesinden bir şeyler düşüyordu. Her şey toz duman içinde kaldığı için buraya doğru koştum. Burada enkazın altında kalıyordum. Son anda bir tane abi beni çekti. Sonra ablamla beraber eve koştuk, çok korktuk."

"Nereye koşacağımızı bilemedik"

Asude Akal da ilçe meydanında çalıştığı marketten kardeşiyle çıktıklarını, tam bu anda depreme yakalandıklarını anlattı.

Akal, "Nereye koşacağımızı bilemedik. Ben belediye binasına doğru koştum. Kardeşim de yıkılan enkazın o tarafa doğru koştu. Onun orada altta kalacağını düşündüm, çok korktum. Sonra o tarafa doğru yöneldim. Kardeşimi aldım ve hızlıca ailemizin yanına gittik. Çok korktuk. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Yardımları için herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

İş yerinin enkazı, AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

İlçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.