Sındırgı'da Tarihi Camilerin Restorasyon Çalışmaları Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından tarihi değere sahip Şerif Paşa Cami ve Yakupbey Camisi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında her iki caminin minarelerinde onarım ve güçlendirme işlemleri yapılıyor.

Restorasyon kapsamında, camilerin iç bölümlerinde meydana gelen çatlakların ve sıva hasarlarının giderilmesi, süsleme ve ahşap kısımların da aslına uygun şekilde yenilenmesi planlanıyor.

Tarihi ve mimari açıdan önemli yapılar arasında yer alan Şerif Paşa Camisi ile Yakupbey Camisi, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.