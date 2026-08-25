Sındırgı'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde sahibi henüz belirlenemeyen park halindeki 10 ACS 688 plakalı otomobilde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA