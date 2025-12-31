Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Kertil Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bölge dronla görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçeye bağlı kırsal Kertil Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yağışla kar örtüsüyle kaplanan bölgeler, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel