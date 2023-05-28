Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sandıklarda oy kullanma işlemleri ve gezici sandık hizmetinin yanı sıra kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyecek yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar Sındırgı Devlet Hastanesi ekiplerince oy verecekleri merkezlere götürülüyor.

Sındırgı'da engelli vatandaşlar ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sandıklarda oy kullanma işlemleri ve gezici sandık hizmetinin yanı sıra kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyecek yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar Sındırgı Devlet Hastanesi ekiplerince oy verecekleri merkezlere götürülüyor.

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere götürülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, Evde Bakım Servisini ve Sındırgı Devlet Hastanesini arayan vatandaşların yardımına koştu.

Yağcıbedir mahallesinde yaşayan Serebrovasküler hastası 63 yaşındaki Mehmet Dayan Evde Sağlık Ekiplerince evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Dayan ve eşi ekiplere teşekkür ederek, " Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Merkez ve kırsal mahallelerden gelen talepler ile 30'a yakın vatandaş oy kullanacakları merkezlere taşındı. Kimi vatandaşlar ise kendi imkanları ile yakın akrabalarını sandıklara taşıdı.