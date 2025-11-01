Haberler

Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 9 ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı. Ekipler, hasar tespit çalışmaları ve yıkım işlemlerine devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin.

1) SINDIRGI'DA DEPREMDEN SONRA 9 AĞIR HASARLI BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı binalar için başlatılan yıkım işlemleri sürüyor. İlçe esnafından Çağrı Emrah Doğru, "Deprem fırtınası devam ediyor. Tedirginlikten dükkanlarımıza uğrayamıyoruz, evlere giremiyoruz" dedi.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki başka depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 27 Ekim saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla evlerinden dışarı çıktı. Depremde 4 bina yıkılırken, yıkılan ve hasar gören yapılar dronla havadan görüntülendi.

ŞU ANA KADAR TOPLAM 9 BİNA, 2 YAPI YIKILDI

İlçede Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerinde yer alan 2, 4 ve 5 katlı toplam 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapı, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı. Merkez ve kırsal mahallelerde de yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasarlı cami minareleri, olası risklerin önlenmesi amacıyla tıraşlanıyor. Yıkımı tamamlanan binaların enkazı, belediye ve AFAD ekiplerinin koordinesinde kamyonlarla bölgeden taşınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ilçe genelinde hasar tespit ve saha çalışmalarını sürdürüyor.

'BİNLERCE ARTÇI YAŞADIK'

Öte yandan ilçede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Deprem korkusu nedeniyle bölge halkı evlerine girmeye çekiniyor. Esnaf Çağrı Emrah Doğru, "10 Ağustos'taki deprem sonrası binlerce artçı yaşadık. Geçen hafta yine büyük bir deprem meydana geldi. Deprem fırtınası devam ediyor. Tedirginlikten dükkanlarımıza uğrayamıyoruz, evlere giremiyoruz. Yetkililerin ve uzmanların inceleme yapıp vatandaşları bilgilendirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
