Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerde kontrollü yıkım çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. Yıkılan yapılar arasında konut, iş yeri ve hayvan damları bulunuyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.
Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, vatandaşlar da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapı yıkılarak riskli durum ortadan kaldırıldı.
Öte yandan, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel