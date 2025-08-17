Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları AFAD koordinesinde sürüyor. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların can güvenliği için riskli yapılara girişe izin verilmiyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.
Afad koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.
Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.
İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.
Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.