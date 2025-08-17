Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları AFAD koordinesinde sürüyor. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların can güvenliği için riskli yapılara girişe izin verilmiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Afad koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.

Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.

İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı! Taşları yerinden oynatacak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.