Sındırgı'da Dayanışma Programı Düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle dayanışma programı düzenlendi.

İlçe genelindeki eş zamanlı gerçekleşen program kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla 2 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ayrıca hazırlanan 5 bin kişilik pilav, Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara ve ilçe genelindeki okullardaki öğrencilere ikram edildi.

Etkinlik boyunca depremde etkilenen vatandaşlar için dualar edildi.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, yaptığı konuşmada, dayanışma programının deprem sonrası ilçe halkı için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmemiz hepimiz için en büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Kesilen kurbanlar, edilen hatim duaları ile sivil toplum kuruluşlarının tek yürek şekilde bu organizasyonu yapması hepimizi mutlu etti. Birlik ve beraberlik içinde Sındırgımızın aşamayacağı problem yok. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah yaşadığımız depremlerin izlerini devletimizle birlikte tamamen sileceğiz."

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel de programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılayı Derneği Sındırgı Şube Başkanı Talat Karakaya ise etkinlikte görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.