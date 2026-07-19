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Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Karadaş yönetimindeki 35 AU 6746 plakalı otomobil, Sındırgı-Simav kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yerinden ayrılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman
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