Sındırgı Belediyesi'nden Orman Yangınlarına Dikkat Çekme Çağrısı

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Balıkesir'in Sındırgı İlçe Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele için sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak vatandaşlara doğayı koruma çağrısı yaptı.

Balıkesir'in Sındırgı İlçe Belediyesi orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabından video yayınladı.

Belediye tarafından hazırlanan kısa filmde, özellikle yaz aylarında artış gösteren anız ve orman yangınlarının yol açtığı tahribat gözler önüne serilirken, vatandaşlara "doğayı birlikte koruyalım" çağrısı yapıldı.

Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan yangınların hem doğaya hem de vatandaşların can ve mal güvenliğine büyük zarar verdiğini belirterek, "Bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Yayınladığımız kamu spotu ile bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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