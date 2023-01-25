Sincar'dan Türkiye'ye Erdoğan çağrısı

Türkiye'nin en önemli kanaat önderlerinden biri olan Mardin'li Aşiret Lideri Cemal Sincar Türkiye ve Yurt dışında yaşayan aşiret mensuplarına ve dostlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin bugüne kadarki en önemli ve en zor seçim olduğunu belirten Cemal Sincar şunları söyledi:

"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye ile ilgili oynanan oyunlar uluslararası arenada hız kazanmış ve hain odakların Türkiye üzerindeki alçakça oyunları ve tuzakları milletimizi ve istikbalimizi tehlike ve tehdit altına sokmuştur. İç siyasetimizde de adalet ve etik dışı hareketler ise toplumun kafasını karıştırmakta ve ülkemizin geleceğini sarsmaktadır.

20 yıldan fazla bir süredir aziz milletimiz için canını ortaya koyan ve yaşadığımız yüzyılın efsane lideri olmayı başaran liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da canla başla destekleyeceğiz ve tüm aşiret mensuplarımla birlikte canımla beraber emrinde olduğumu ifade etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İktidar mensuplarımızın hepsi bu ülkenin selameti ve bekası için çalışmaktalar. Bizi dünya devletlerine ezdirmediler ve Türkiye'nin artık dünyada söz hakkı olan bir ülke konumuna getirdiler. Yaşam pahalılığı başlıklı propaganda yapan, terörü malzeme eden hain odaklara seslenişim şudur ki rahat oturun ve bu ülkenin geleceği ile daha fazla oynamayın.

Gün birlik ve beraberlik vaktidir. Yaşadığımız her zorluğu bu güne kadar nasıl atlattıysak, bu günden sonrada atlatacağız. İsveç'te ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde başta dinimize ve bayrağımıza yönelik yapılan saldırılar toplumumuzu tahrik amaçlıdır. Devletimiz bunlarla baş edecek güçtedir ve vakti zamanı gelince herkese haddini bildirecektir.

Avrupa'da yaşayan akraba ve dostlarıma da sesleniyorum. Bu hainlerin tahriklerine kapılmayın. Var gücünüzle Cumhuriyetimiz ve liderimiz Erdoğan vizyonunu koruyun ve yüceltin.

Ülkemizdeki dostlarıma ve kamuoyuna sesleniyorum. 2023 yılı inşallah kazanacağımız seçim zaferiyle bir kez daha Türkiye'nin Dünya'ya damga vuracağı bir yıl olacak. Bu damganın imzasıda RecepTayyip Erdoğan olacaktır ."