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Sincan'ı Fareler Bastı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yağış sonrası sokaklarda dolaşan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Özellikle bir farenin poşeti götürmesi dikkat çekti.

Sincan'ı fareler bastı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi'nde yağış sonrası sokaklarda dolaşan fareler vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir farenin poşeti götürmesi ise görenleri tebessüm ettirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - Güncel
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