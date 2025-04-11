Sincan'ı fareler bastı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi'nde yağış sonrası sokaklarda dolaşan fareler vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir farenin poşeti götürmesi ise görenleri tebessüm ettirdi.