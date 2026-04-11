Ankara'da ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Sincan ilçesindeki ilaç fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde'de faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgeye çevre istasyonlardan da takviye olarak köpük kulesi ve tankerler gönderildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.