Sincan'daki Depolama Tesisinde Yangın Söndürüldü
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alanda bir süre daha soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel