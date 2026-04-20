Ankara'da Boya Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada patlama sesleri duyulurken, işçiler tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında saat 09.00 sıralarında çıktı. Yangının başlamasının ardından işçiler kısa sürede tahliye edilirken, alevler büyüyerek fabrikayı sardı.

Yangın sırasında fabrikada patlama sesleri duyulduğu da belirtildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
