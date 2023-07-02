Sincan'da bir otomobil ile bir ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Sincan Plevne Mahallesi Fecri Ebcioğlu Caddesi üzerinde ticari taksiyle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralanırken kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Sincan'da bir otomobil ile bir ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Sincan Plevne Mahallesi Fecri Ebcioğlu Caddesi üzerinde ticari taksiyle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralanırken kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.