Ankara'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı

Ankara'da medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangında, içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikada bulunan 35 kişi tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de faaliyet gösteren medikal malzeme üretilen fabrikada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
