Sincan'da Kimsesiz Engelliler için Bakım ve Huzurevi Temeli Atıldı

Sincan'da Kimsesiz Engelliler için Bakım ve Huzurevi Temeli Atıldı
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Sincan Belediyesi ve TÜMÖZDER işbirliğiyle kimsesiz engelliler için inşa edilecek bakım ve huzurevinin temeli törenle atıldı. Projeye ilişkin çeşitli konuşmalar yapıldı ve inşaatın desteklerin artırılmasıyla hızlanması istendi.

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz engelliler için yapılacak bakım ve huzurevinin temeli törenle atıldı.

Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Milletvekili Erdoğan, bakım ve huzurevinin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunarak, "Projemizin inşallah bir an önce gerçek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Rabb'im inşallah bunları görmeyi, açılışı yapmayı da nasip etsin." dedi.

Başkan Ercan, yaklaşık 5 bin metrekare alanda inşa edilecek ve 100 kişi kapasiteli yapının katlarında hem asansör hem rampalar bulunacağını belirterek, "Güzel proje hazırlandı. Umarım burada kalanlar da gönül huzuruyla yaşar, yapanlara dua eder." diye konuştu.

TÜMÖZDER Başkanı Bakici de projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, inşaatın tamamlanması için desteklerin artırılmasını istedi.

Konuşmaların ardından huzurevi temeline ilk harç döküldü.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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