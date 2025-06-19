Sincan'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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ANKARA'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi'nde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 06 J 1164 plakalı dolmuş ile E.T. yönetimindeki 06 BZB 924 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, dolmuş ise yan yattı. Kazada dolmuş sürücüsü O.K., yolcular S.T., K.B. ile otomobil sürücüsü E.T. ve aynı araçta bulunan C.K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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