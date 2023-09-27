Sincan Belediyesi Mevlid Kandili'ni dualarla kutladı

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili'ni Merkez Camii'nde dualarla kutladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, Peygamber Efendimizin yaşamı anlatıldı.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifleri, düzenlenen "Mevlid Kandili Özel" programı ile kutlandı. Sincan Merkez Camii'ndeki program için Sincanlılar saatler öncesinden camiyi doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duygu seli yaşandı. Vatandaşlara program çerçevesinde Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatından kesitlerle güzel ahlak ve aile yaşamı ile ilgili örnekler anlatıldı. Hep birlikte ellerin semaya açıldığı bu mübarek gecede, vatanın birliği ve bütünlüğü için de dualar edildi.

Programa katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hem camide bulunan cemaatin hem de tüm vatandaşların ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Başkan Ercan, Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği programda, "Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bizler burada tecelli eden bu muhabbetle bir aradayız. Vatandaşımızın bu tür programlara teveccühü manevi ve milli meselelere ne kadar ilgi duyduğumuzun bir göstergesidir. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu vesileyle Mevlid-i Nebevi Haftanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA