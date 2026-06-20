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Görevlilerin 'Koş, çabuk kapı kapandı' uyarısıyla hızlanıp sınava yetişti

Görevlilerin 'Koş, çabuk kapı kapandı' uyarısıyla hızlanıp sınava yetişti
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Antalya'nın Serik ilçesinde YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girecek öğrenciler, sınav salonuna zamanında yetişme telaşı yaşadı. Bir öğrenci, kapının kapanmasına saniyeler kala çantasını yere atarak içeri girerken, başka bir öğrenci ise cüzdanını çöp kovasına gizlemek zorunda kaldı. Veliler dışarıda bekleyip dua etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği salona zamanında yetişme telaşı yaşadı. Bir öğrenci, görevlilerin, 'Koş, çabuk kapı kapandı' uyarısı ile hızlanarak kapının kapanmasına saniyeler kala içeri girdi.

Serik'te 10 okulda sınav heyecanı yaşandı. Okullara ailesi ve yalnız gelen öğrenciler, sınav saati öncesi görevlilerin kontrolünde içeri alındı. Bazı öğrenciler sınava son dakikada yetişti. Salon giriş kapısının kapatılmasına 1 dakika kalan öğrenci, görevliler tarafından cüzdanıyla içeri alınmadı. Öğrenci de cüzdanını çöp kovasında poşetin arkasına gizledikten sonra salona alındı.

ÇANTASINI BIRAKIP, SINAVA GİRDİ

Salona giriş kapısının kapatılmasına saniyeler kala okul bahçesine giren bir öğrenciyi ise görevliler uyardı. Okul bahçe kapısı kapandıktan sonra koşarak salon kapısına yönelen bir öğrenciye görevliler, 'Koş, çabuk kapı kapandı' uyarısında bulundu. Öğrenci de okul bahçesinde koşarak merdivenlere yöneldi. El çantasını düşüren öğrenci daha sonra kapıdaki görevlilerin 'Bırak ve çabuk gir' tavsiyesiyle çantasını yere atıp, kapının kapanmasına saniyeler kala içeri girdi. Öte yandan veliler, çocuklarını dışarıda bekleyip, dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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