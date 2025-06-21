Sınava geç kalan öğrenci gözyaşlarına boğuldu

Sınava yetişemedi gözyaşlarına boğuldu

MERSİN - Mersin'de YKS sınavına yetişemeyen bir öğrenci göz yaşı dökerken, diğeri giremeyeceğini anlayarak geri gitti.

Yurt genelinde olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumuna Mersin'de de binlerce öğrenci girdi. Sabah erken saatlerden itibaren okulun yolunu tutan öğrenciler gerekli kontorlleri yapılarak içeri alındı. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler sınava girdi. Saat: 10.00'ı göstermesiyle birlikte kapılar kapandı. Bu sırada biri kız iki öğrenci sınava geç kaldı. Sınava alınmayacağı belirtilen kız öğrenci gözyaşı döktü. Erkek öğrenci ise kapıdan geri dönerek okuldan ayrıldı.

Öteyandan çocukları için dua eden aileler, çocuklarının geleceği için sınava hazırlandığını belirtti.