Sinanpaşa Lisesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek Videosu
Sinanpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Özgür Filistin' temalı etkinlik düzenleyerek, Dabke dansı ile destek verdiler. Hazırlanan video sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Öğrenciler, Filistin'e özgü 'Dabke' dansını sergileyerek özgürlük ve dayanışma mesajı verdi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.
Etkinlik için hazırlanan video ise, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel