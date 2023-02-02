Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat: Hafıza kaybı yaşadım

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat Serdar Öktem'in, ifadesinde, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafızı kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.