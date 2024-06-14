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"Bildiklerimi anlatmaya hazırım" dediği iddia edilen Olcay Kılavuz: Böyle bir açıklamam yoktur

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı Olcay Kılavuz'un katıldığı bir programda susması yönünde talimat aldığını söylediği ve "Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Bildiklerimi anlatmaya hazırım" dediği iddia edildi. Kılavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çıkan haberleri yalanlayarak böyle bir röportaj vermediğini ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili soruşturmada ismi gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı Olcay Kılavuz'un olayla ilgili davada ilk duruşmanın yapılacağı 1 Temmuz'a kısa bir süre kala sessizliğini bozduğu iddia edildi.

"BENİ SAVCILIK, MAHKEME ÇAĞIRSIN"

TGRT Haber'e konuştuğu ifade edilen Kılavuz'un, savcılık ve mahkemeye çağrıda bulunarak ifadesinin alınmasını istediği ve "Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım" şeklinde bir çağrı yaptığı öne sürüldü.

"SESSİZ KALMAM İÇİN TALİMAT VERİLDİ"

Kılavuz'un kendisine "Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?" şeklinde telkinde bulunulduğunu ve aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini belirttiği iddia edildi.

OLCAY KILAVUZ İDDİALARI YALANLADI

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanlayan Olcay Kılavuz, "Ne Ahmet Sözcan ne de başka bir gazeteciyle yapılmış bir röportajım veya bir açıklamam yoktur. Yalan ve kurgu haber yapanlarla ilgili yasal yollara müracaat edeceğimi, itibar suikastçılarının yargı önünde hesap vereceğini kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.

'Bildiklerimi anlatmaya hazırım' dediği iddia edilen Olcay Kılavuz: Böyle bir açıklamam yoktur

İDDİANAMEDEN

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz Sosyal Medya Sinan Ateş Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

VEFA:

Bu adam bana hiç güven vermiyor. Mahkeme zaten her halükarda şimdi bunun ifadesini bir güzel alacak, ön alma, sureti haktan görünme amaçlı ayak oyunlarıdır bu açıklamalar. Yani güvenilmez!...

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Turan YILDIRIMOĞUZ:

Sen her şeyi biliyorsun

yanıt8
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Kaan Aktaş:

Burada kendini parçalama git dahil ol dedektif gibisin olayı çöz çok biliyorsunuz herşeyi sizin bildiğinizi hakim savcı bilmiyor mu he onlar bilmez siz iyi bilirsiniz

yanıt1
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VEFA:

@Kaan,Biliyorum sana çok yabancı gelecek ama buna uygar yaşamda düşünce ve fikir özgürlüğü diyorlar.İnsan haklarında olmazsa olmazdır. Umarım bir gün bunu anlamak sana da kısmet olur.!...

yanıt9
yanıt1
Sinan Danisman:

Ulan hepiniz oradaydınız

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Yasef Behar:

Zaten bu ülke ne çekiyorsa sahte şahitler. Gizli şahitlerden çekiyor sanki yelkenin yönünü değiştiren rüzgar gibi. İşin aslını hıç bulunmayacak yazık hemde çok yazık

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Hayri:

50 yıldır ne kadar karanlık iş olsa altından bu parti bu örgüt çıkar susurluk kazasının altında bunlar vardı çek senet tahsilat işleri olur bunlar çıkar al şimdida cinayet suikast yine bunlar işin içinde partinin araçları olaya dahil olmuş hala boş boş muhabbetler yapılıyor

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VEFA:

Haklısın kardeş. Hem de çok haklısın. Bu ülkeye, herkesin kokusundan illallah ettiği bu foseptiği kapatacak bir babayiğit lazım.

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İsmail Gumussoy:

Gencecik bir yiğidi toprağa koydunuz şimdi onu dediler bunu dediler diyip kıvırıp durun bir cümlen varya kafama sıkarım diye bence geç bile kaldın kılavuz

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harun yakar:

Halk arasında ispiyoncu dedikleri bu olsa gerek, çok yaşamaz..

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