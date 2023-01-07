Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı: Amacımız öldürmek değildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti kapsamında 10 kişi tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep ise İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep ifadesinde, "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta kurban gitmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 10 kişi tutuklanırken cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen Eray Özyağcı'yı arama çalışmaları ise halen sürüyor.

"KORKUTMAK AMAÇLI OLAYI PLANLADIK"

"Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi. Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi.

Sinan Ateş

KEŞİF YAPMAK İÇİN ANKARA'YA GİTMİŞ

Öte yandan Çep'in cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından da önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi.

Doğukan Çep