Sinan Ateş Cinayeti Davasında Savcılık Mütalaasını Açıkladı

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş cinayeti davasında savcılık, esas hakkındaki mütalaasında azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ve MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti. Savcılık, 3 sanığın ise beraatini istedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davada bugün savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcılık, tutuklu sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt hakkında hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.

"Tolgahan Demirbaş'ın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi' suçlamasının kaldırılması talebi"

Savcılık tutuklu sanık MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi' suçlamasının kaldırılması talebinde bulundu. Geçtiğimiz duruşmada serbest bırakılan tutuksuz sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın beraatini isteyen savcılık, adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını talep etti.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık Alper Atay'ın suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de

Özyağcı'nın ise ayrıca 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.