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Sinan Akçıl'dan Malazgirt Zaferi Konseri

Sinan Akçıl'dan Malazgirt Zaferi Konseri
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Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi. Tarihi Milli Park'taki etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sanatçı Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen konserde sahne alan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA
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