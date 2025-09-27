Haberler

Sinan Akçıl Bitlis'te Konser Verdi

Sinan Akçıl Bitlis'te Konser Verdi
Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliği kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi'nde konser verdi. Müzikseverler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik etti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bitlis'te konser verdi.

Etkinliğin beşinci gününde Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede sevenleriyle buluşan Akçıl, şarkılarını seslendirdi.

Alanı dolduran müzikseverler de Akçıl'ın şarkılarına eşlik etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
