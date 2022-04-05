Simit ustaları fırında yüz dereceyi bulan sıcaklıkta oruç tutuyor

Simit ustaları, 110 yıllık tarihi simit fırınında sıcağa rağmen orucunu aksatmıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 110 yıldır tarihi simit fırınında meşhur Devrek Simidi'ni üreten ustalar, yüz dereceyi bulan sıcaklıkta orucunu aksatmadan simit üretmeye devam ediyor.

Devrek ilçesindeki Tarihi Simit Fırını Ramazan ayında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 1912 yılından bu yana Devreklilere meşhur Devrek Simidi üreten ustalar, Ramazan Ayı'nda da geçimin sağlamak için orucunu aksatmadan simit üretiyor. Uzun yıllardan bu yana simit imal ettiklerini ifade eden İbrahim Kodaman, "Malum mübarek Ramazan ayı başlamış durumda. Bizlerde simitçiler olarak bu ayda da sıcağa rağmen zor şartlar altında üretim yapmaya devam ediyoruz. Orucumuzu bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız bu ayda da bizlerden hizmet bekliyorlar. Bizlerde her şeye rağmen müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz " diye konuştu.