Simge Sağın Konserinde İşitme Engellilere İşaret Diliyle Çeviri Yapıldı

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde, Simge Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı. Konser öncesinde fizy ile gerçekleştirilen DJ etkinliği ile müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde, dün akşam sahne alan Simge Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı. Konser öncesinde fizy ile gerçekleştirilen DJ etkinliği ile müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

2008'den bu yana gerçekleştirilen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde devam ediyor. Vadi İstanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle başlayan konser serisinin sekizinci akşamında Simge Sağın, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bu yıl Simge Sağın konseri işitme engelli konuklara anlık özel olarak işaret diliyle çevrildi. İlki 2021 yılında Ceza konseriyle ile başlayan işaret diliyle destekli konser serisi, 2022 yılında Öykü Gürman ile devam etti ve işitme engeli olan sanatseverlerin bu deneyimi engellere takılmadan yaşamaları sağlandı.

Ayrıca Turkcell'in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde görme engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

SON 2 KONSER

Konserler 5 Ağustos'ta Kenan Doğulu ve 6 Ağustos'taki Adamlar konseriyle sona erecek. Konser biletlerini Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor. Platinum ve fizy uygulamalarından erişilebilen indirim kodlarıyla biletler biletix.com'dan alınabiliyor.