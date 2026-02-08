Şarkıcı Simge Sağın, CSO Ada Ankara'da sahne aldı

Şarkıcı Simge Sağın, Ankara'nın kültür sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden olan CSO Ada Ankara'da sahneye çıktı.

Simge Sağın, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda "Anlatasım Var" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser, dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Konser öncesi gazetecilere değerlendirmede bulunan şarkıcı Simge Sağın, "Ankara'da böylesine güzel bir salonda hiç konser vermemiştim. O yüzden fazlasıyla heyecanlıyım. Akustik bir sahnede pop şarkıları söyleyeceğim, altyapılı bir şekilde söyleyeceğim. Enteresan bir şey olacak. Çok güzel bir akustik var içeride." dedi.

Dijital ekranda AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldılar

Konsere gelen vatandaşlar, CSO Ada Ankara'da kurulan dijital ekranda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına da ilgi gösterdi ve oylamaya katıldı.

Oylamaya katılanlardan Ülkü Ceren Cedetaş, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten çok içten çekilmiş fotoğraflar. Çok hoşuma gitti. Herkesin gelip oylamasını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.