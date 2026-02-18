Haberler

Diyarbakır'da çöken yolda 1 metrelik çukur oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır–Silvan kara yolunda meydana gelen çökme sonucu 1 metre derinliğinde çukur oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor, güvenlik önlemleri alındı.

Silvan kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır–Silvan kara yolu, 450 evler kavşağında meydana geldi. Yolun bir bölümünde yaşanan çökme sonucu yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tarafından yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

Devre arasında oyuncularına tek bir şey söylemiş
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

Trump'ın Türkiye'deki adamı da skandal dosyalardan çıktı
Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Ülkede 8'inci deprem! Geçici devlet başkanı görevden alındı