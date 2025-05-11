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Silvan'da Piknikte Düşüp Öldü

Silvan'da Piknikte Düşüp Öldü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde piknik yapmak için Batman Çayı'na giden 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek suya düştü ve hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları başarıya ulaşmadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine piknik yapmak için giden Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek Batman Çayı'na düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ı kurtarmak isteyen çevredekilerin çabası sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Kılıç'ın cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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