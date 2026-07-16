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Cip, park halindeki otomobile çarptı, yaya son anda kurtuldu; kaza anı kamerada

Cip, park halindeki otomobile çarptı, yaya son anda kurtuldu; kaza anı kamerada
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan cip, yol kenarında bekleyen yayaya çarpmamak için son anda geri çekilen kişinin kurtulmasıyla park halindeki araca çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yol kenarında bekleyen yaya, kontrolden çıkan cipten, son anda geri çekilerek kurtuldu. Cip, park halinde bir otomobile çarptıktan sonra dururken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen cip, kontrolden çıktı. Bu sırada yol kenarında bekleyen yaya son anda kendisini geriye atarak olası yaralanmadan kurtulurken, cip, park halindeki bir otomobile çarpıp, refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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