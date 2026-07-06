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Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu

Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Batman Çayı'nda bulundu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki Abdullah Y'nin cansız bedeni, Batman Çayı'nda jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan ve 3 Temmuz'da saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Y'nin cesedi, Batman Çayı'nda bulundu.

Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdullah Y'nin yakınlarının önceki gün yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan aramalarda, Batman Çayı kenarında Abdullah Y'ye ait olduğu belirtilen bisiklet, balık ağı ile beyaz torba içerisinde balık bulunmuş, bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiyesi, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, ANDA ve Türk Kızılay ekiplerinin katılımıyla Batman Çayı ve kıyısında arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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