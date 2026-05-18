Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti başladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti sunulmaya başlandı. Anestezi eşliğinde uygulanan işlemlerle hastaların hızlı tanı alması ve sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin ilçede yapılmaya başlanmasıyla hastaların daha hızlı tanıya ulaşmasının ve il dışı ya da merkez hastanelere sevk ihtiyacının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Hastanede gerçekleştirilen işlemlerin anestezi eşliğinde uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta konforunu artırmasının yanı sıra işlem güvenliği açısından da önemli avantajlar sağladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı erişimini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Silvan Devlet Hastanemizde endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin başlatılması, bu anlamda önemli bir adımdır. Bu sayede hastalarımızın tanı süreçleri hızlanacak, merkez hastaneler üzerindeki yük azalacak ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği artacaktır. İl genelinde sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
