Haberler

Bayram tatilinde doğayla buluşan öğretmenler, tuval başına geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan öğretmenler, bayram tatilinde Uludere'deki Eski Hilal bölgesinde doğa manzarasına karşı resim yapıp piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde görev yapan öğretmenler, bayram tatilinde Uludere ilçesindeki Eski Hilal bölgesinde düzenledikleri etkinlikte doğa manzarasına karşı resim yaptı, piknik yapıp çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Silopi'de görev yapan öğretmenler, bayram tatilini doğayla iç içe bir etkinlikle değerlendirdi. Uludere ilçesine bağlı Eski Hilal bölgesinde bir araya gelen öğretmenler, dere kenarında kurdukları alanda hem piknik yaptı hem de tuvallere doğadan ilham alan resimler çizdi. Sanat ve doğayı buluşturan etkinlikte öğretmenler, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Onur Orak, yaklaşık 4 yıldır öğretmenlerden oluşan bir toplulukla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Dört yıldır doğada etkinlikler yapıyoruz. Bunun yanında film, oyun ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Geçmiş dönemlerde tiyatro faaliyetleri de gerçekleştirdik. Tamamı öğretmenlerden oluşan topluluğumuzla bugün de resim etkinliğine ev sahipliği yaptık. Doğanın içinde böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmek bizler için çok değerli" dedi.

Öğretmen Merve Sinan ise, "Grubumuzla birlikte Eski Hilal'de tuval boyama etkinliği gerçekleştirdik. Bu güzel manzaraya karşı öğretmen arkadaşlarımızla hem resim yapıyor hem de sohbet ederek keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Öğretmen Pınar Balaban da baharın gelişiyle birlikte doğada etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "Kapalı alanlar yerine doğada bir resim etkinliği planladık. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bugünümüzü güzel bir şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Mourinho'yla birlikte 80 milyon euroluk yıldız da geri dönüyor

Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Ortalık yangın yeri! Koca şehir savaş alanına döndü
Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar