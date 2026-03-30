Şırnak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 5 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir servis aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Görümlü beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen, Habur Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 öğrenci ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, hastanede tedavi olan yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Partal, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Görümlü bölgesinde bir okul servisi aracımız kazaya karıştı. 4 öğrencimiz ve 1 şoförümüz hafif yaralı. Hepsi hastaneye geldiler şu an kontrol altındalar. Geçmiş olsun diyoruz, Allah beterinden korusun" dedi.

