Silopi'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Berhat Soysal (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 15 Ekim'de Silopi ilçesi Hastane Caddesi Polis Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Berhat Soysal'ın kullandığı motosiklet ile M.O. yönetimindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Berhat Soysal, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Soysal, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Berhat Soysal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak ilçeye bağlı Özgen köyünde toprağa verildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.