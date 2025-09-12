Silopi'de Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı, ilahi ve şiirlerin okunduğu programda Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan, bir konuşma yaptı.

Konferansa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, İl Müftüsü Orhan Örnek, İlçe Müftü Vekili Mehmet Birgin, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.