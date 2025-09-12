Haberler

Silopi'de Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

Silopi'de Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferans düzenlendi. Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan'ın konuşmasıyla zenginleşti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı, ilahi ve şiirlerin okunduğu programda Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan, bir konuşma yaptı.

Konferansa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, İl Müftüsü Orhan Örnek, İlçe Müftü Vekili Mehmet Birgin, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.