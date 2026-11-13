Silopi'de lise öğrencileri berberlik kursunda akranlarını ücretsiz tıraş ediyor

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan berberlik kursunda öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de akranlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Silopi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında açılan kurs devam ediyor.

Kurs kapsamında öğrencilere berberlik ve kuaförlük mesleğinin temel teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

Usta öğreticiler eşliğindeki eğitimlerde, okul bünyesindeki özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler öncelikli olarak ücretsiz tıraş ediliyor.

Taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler de hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

Çalışmanın mesleki eğitime katkı sağladığını belirten Okul Müdürü Hakkı Kaya, kurs sayesinde öğrencilerin hem meslek öğrendiğini hem de edindikleri becerileri uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaya, projeye destek veren Silopi Halk Eğitimi Merkezi yönetimi ile usta öğreticilerine teşekkür etti.

Kursiyerlerden Beytullah Ökmen de "Okulumuzda açılan berberlik kursu için arkadaşlarımız ücretsiz tıraş oluyorlar. Ben de tıraş olup saç kesimini öğreneceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA