Silopi'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çiftlikköy'de yaşayan tır şoförü Agit Özdemir'in eve dönmemesi üzerine ailesi 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

Sanat Sokağı'nda toplanan Özdemir'in yakınları adına gazetecilere açıklama yapan kuzeni Yusuf Özdemir, Agit'in 3 gün önce Silopi Devlet Hastanesi'nden dönerken Yenişehir Mahallesi'nde markete gideceğini belirterek araçtan indiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Özdemir, "Agit'in telefonu da kapalı. Kayıp ihbarında bulunduk. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Agit'in bulunmasını istiyoruz." dedi.