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Silopi'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi. 323 kurstan 6 bin 442 kişinin yararlandığı belirtildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sanat Sokağı'nda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Değer, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

323 KURSTA 6 BİN 442 KİŞİ YARARLANDI

Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Değer, hayat boyu öğrenmenin toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan önemli bir eğitim anlayışı olduğunu belirtti. Değer, yıl içerisinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 323 kurs açıldığını, bu kurslardan 6 bin 442 kişinin yararlandığını söyledi. Silopi Kaymakamlığı himayelerinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Silopi Eğitimde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (SEBİGEP) kapsamında ise 21 kurs açıldığını ve 349 öğrencinin bu kurslara katıldığını ifade etti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Def çalan öğrenciler tarafından karşılanan protokol üyeleri, stantları gezerek kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler ile resim çalışmalarını inceledi. Etkinlikte yöresel halk oyunları gösterileri sunulurken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca Yeşilay, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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