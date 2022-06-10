Silopi'de futbol turnuvası sona erdi - Haberler

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Silopi'de futbol turnuvası sona erdi

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de futbol turnuvası sona erdi

Silopi ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.

Silopi ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.

Eğitim Bir Sen ile Genç Memur Sen tarafından düzenlenen turnuvanın final maçına, Kaymakam Can Kazım Kuruca, Milli Eğitim İl Müdürü Ahmet Özdemir, Memur Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı ve çok sayıda kişi katıldı.

Turnuvada, Silopi Özel Neo Lisesi birinci, Rauf Osman Karadeniz İlkokulu ikinci, Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara hediyeler verildi.

Kaymakam Kuruca ve İl Milli Eğitim Müdürü Özdemir, turnuvaya katılan öğretmenlere teşekkür etti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

milli eğitim bakanlığı Eğitim Bir Sen Futbol Güncel Haberler

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