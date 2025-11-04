Silopi'de Dış Ticaret Eğitimi Programı Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Dış Ticaret Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Silopi Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde düzenlenen programda konuşan Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, söz konusu eğitimleri gençleri doğru yönlendirmek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

"Amacımız, genç kardeşlerimizin batıda iş aramak yerine, kendi ilçesinde çalışıp ailesiyle daha huzurlu bir gelecek kurmasına katkı sağlamaktır. İnşallah hep beraber daha fazla üreten bir Silopi olacağız." diyen Geliş, gençlere İngilizce öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Şırnak Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Şahin Nas da üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin son yıllarda daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Nas, konuşmasının ardından farklı başlıklarda sunumlar yaptı.

Programa, Silopi MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çatuk ve öğrenciler katıldı.