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Şırnak'ta 2 aile arasındaki husumet barışla son buldu

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelen Karal ve Acet aileleri, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen törende barıştı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Karal ve Acet aileleri, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı.

Silopi ilçesinde 29 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlatılan barış girişimleri sonuç verdi. Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu öncülüğünde yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar, Haşimoğlu'nun evinde düzenlenen barış töreninde bir araya geldi. Törende aileleri temsilen Nezir Karal ile Hacı Salih Acet el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Barış programında konuşan emekli Şırnak Müftüsü Abdullah Kaplan, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak barışın kalıcı olmasını temenni etti. Kaplan, "Bu iki ailenin ve aracı olan kardeşlerimizin hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu ise toplum huzurunun korunmasının önemine dikkat çekerek barışın kalıcı olmasını diledi. Haşimoğlu, "Bu tür toplantılar ve bir araya gelmeler her zaman kolay olmuyor. Temennimiz odur ki bu barış kalıcı olsun ve bir daha bozulmasın" ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından taraflar tokalaşarak barıştı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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